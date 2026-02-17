Σκηνές που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε ταινία εκτυλίχθηκαν στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε αφρενάριστος πάνω σε παρκαρισμένη Ferrari 296 GTB. Η ταχύτητα πρόσκρουσης – σύμφωνα με μαρτυρίες – άγγιζε τα 50 με 60 χλμ./ώρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας, σε σημείο με καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με Dacia Sandero, όταν – κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – δεν αντέδρασε εγκαίρως.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο δεν έδειξε σημάδια επιβράδυνσης. Δεν ακούστηκε φρενάρισμα, ούτε φάνηκε να επιχειρείται ελιγμός αποφυγής. Το Sandero έπεσε με δύναμη στο πίσω μέρος της παρκαρισμένης Ferrari 296 GTB.

Η Ferrari ήταν σταθμευμένη κανονικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ιταλικό supercar μετακινήθηκε βίαια προς τα εμπρός, ενώ υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος – προφυλακτήρα, διαχύτη, φτερά, φωτιστικά σώματα και πιθανότατα στην ανάρτηση.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Dacia χτύπησε σχεδόν κάθετα το πίσω μέρος της Ferrari. Το μπροστινό τμήμα του Sandero υπέστη σοβαρή παραμόρφωση, με ενεργοποίηση αερόσακων και σημαντικές ζημιές σε καπό, προφυλακτήρα και ψυγείο.

Η απουσία φρεναρίσματος είναι το στοιχείο που προβληματίζει περισσότερο. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε αδιαθεσία του οδηγού, στιγμιαία απώλεια προσοχής ή τεχνική βλάβη. Το γεγονός ότι το όχημα έπεσε αφρενάριστο πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο ενισχύει το σενάριο αιφνίδιας αδυναμίας αντίδρασης.

Από το value for money στο… κόστος-σοκ

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι προφανής. Το Dacia Sandero, με τιμή εκκίνησης περίπου στις 16.000 ευρώ, αποτελεί ένα από τα πιο προσιτά και εμπορικά μοντέλα στην Ευρώπη.

Απέναντί του, η Ferrari 296 GTB, υβριδικό supercar 830 ίππων, με αξία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ και μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω εξατομίκευσης.

Και εδώ ξεκινά το οικονομικό χάσμα:

Ένα πίσω φωτιστικό σώμα Ferrari μπορεί να κοστίζει όσο ολόκληρο «πακέτο» επισκευής ενός μικρού οικογενειακού αυτοκινήτου.

Ο ανθρακονημάτινος διαχύτης και τα αεροδυναμικά μέρη απαιτούν εξειδικευμένες διαδικασίες αποκατάστασης.

Αν επηρεάστηκε η ανάρτηση ή το πλαίσιο, το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί σε πενταψήφια – ή και εξαψήφια – νούμερα.

Dacia: Επιτυχία της απλότητας

Η Dacia ιδρύθηκε το 1966 στη Ρουμανία και από το 1999 ανήκει στον όμιλο Renault. Η στρατηγική της είναι ξεκάθαρη: αξιόπιστα, απλά και προσιτά αυτοκίνητα για τη μεγάλη μάζα.

Το Sandero, ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της Ευρώπης, στην ελληνική αγορά ξεκινά περίπου από 16.000 ευρώ και, ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορεί να φτάσει τις 19.000–20.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο πόλης, σχεδιασμένο με γνώμονα τη χαμηλή κατανάλωση, το μικρό κόστος συντήρησης και την πρακτικότητα.

ΜΤα ανταλλακτικά του είναι ευρέως διαθέσιμα και σχετικά οικονομικά. Ένας προφυλακτήρας, ένα φανάρι ή ένα φτερό κοστίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ η φιλοσοφία κατασκευής του μοντέλου επιτρέπει εύκολη και γρήγορη επισκευή.

Ferrari: ο πόθος ένος μύθου

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Ferrari, η ιταλική εταιρεία που ίδρυσε ο Έντσο Φεράρι το 1939 και εξελίχθηκε σε σύμβολο ταχύτητας, πολυτέλειας και μηχανολογικής υπεροχής.

Η 296 GTB είναι ένα υβριδικό supercar με V6 twin-turbo κινητήρα και ηλεκτρικό μοτέρ, που αποδίδει συνολικά 830 ίππους. Η τιμή της στην Ελλάδα ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις εξατομικεύσεις, οι οποίες στη Ferrari αποτελούν σχεδόν… ιεροτελεστία.

Κάθε εξάρτημα είναι υψηλής τεχνολογίας: ανθρακονήματα, ειδικά κεραμικά φρένα, ενεργή αεροδυναμική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια «απλή» ζημιά σε προφυλακτήρα ή φανάρι μπορεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επισκευές γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα ή ακόμη και στο εργοστάσιο στο Μαρανέλο.

Η σύγκρουση δύο κόσμων

Το συγκεκριμένο τροχαίο δεν είναι απλώς μια είδηση δρόμου. Είναι μια μικρογραφία της σύγχρονης αυτοκίνησης: από τη μία, το απολύτως λειτουργικό και προσιτό μέσο μετακίνησης. Από την άλλη, το απόλυτο αντικείμενο πόθου.

Η διαφορά στην αξία αγοράς – περίπου 20 φορές πάνω υπέρ της Ferrari – μεταφράζεται και σε διαφορά στο κόστος επισκευής. Εκεί όπου μια Dacia επισκευάζεται με λογικό κόστος, μια Ferrari μπορεί να οδηγήσει σε λογαριασμό που αγγίζει ή και ξεπερνά την αξία ενός ολοκαίνουργιου μικρομεσαίου αυτοκινήτου.

Και τελικά, αυτό είναι το παράδοξο της σύγχρονης αστικής κυκλοφορίας: στο ίδιο φανάρι μπορούν να σταθούν δύο αυτοκίνητα που απέχουν οικονομικά όσο ένα διαμέρισμα από μια πολυτελή βίλα. Μέχρι να αλλάξει το πράσινο, όλοι είναι ίσοι. Μετά από μια σύγκρουση, όμως, οι διαφορές γίνονται απολύτως… χειροπιαστές.