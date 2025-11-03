Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρευρέθηκε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Η θητεία της ξεκινά επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» γνωστοί επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι της καλλιτεχνικής ζωής.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο αργότερα, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την κομψή της εμφάνιση και το εντυπωσιακό φόρεμά της. Η βραδιά είχε μουσικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αποτελώντας μια άτυπη γνωριμία της νέας πρέσβης με πρόσωπα της ελληνικής δημόσιας ζωής, μέσα σε ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό κλίμα.

Κίμπερλι Γκιλφόϊλ

Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας

Εμυ Λιβανίου με τον Πέτρο Παππά

Η Όλγα Κεφαλογιάννη

Δημήτρης Μελισανίδης

Στέφανος Χανδάκας, CEO του Μητέρα

Χρήστος Σταϊκούρας

Γιώργος Αρσενάκος

