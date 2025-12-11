Στο πλευρό των αγροτών στέκεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία του κλάδου για καθολικό κλείσιμο των κρεοπωλείων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου – ημέρα κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν λόγω εορταστικού ωραρίου.

Η ΠΟΚΚ – όπως επίσης και πολλά σωματεία κρεοπωλών σε ολόκληρη τη χώρα – έχουν ήδη εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή τους προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, τονίζοντας πως οι κρεοπώλες βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και σε όλους τους επαγγελματίες που αγωνίζονται «διεκδικώντας δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα προς το ζην, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα».

Advertisement

Advertisement

Η ΠΟΚΚ επισημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας, με τον οποίο οι κρεοπώλες αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα διατροφής, «όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών», γεγονός που αυξάνει το κόστος διαβίωσης και υπονομεύει τον ρόλο των επαγγελματιών που αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουν πως στηρίζουν κάθε ειρηνική κινητοποίηση με στόχο να εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του κρέατος όσο και των υπόλοιπων προϊόντων.

Η ανακοίνωση καταλήγει καλώντας όλα τα σωματεία, τις ενώσεις και τα μέλη της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν ενεργά, κρατώντας κλειστά τα καταστήματά τους στις 14 Δεκεμβρίου, ως ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης μέσα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025.