Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία, που εντόπισαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τη διάρκεια τής έρευνάς τους για την εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι, έμεναν σε πολυτελείς κατοικίες, οδηγούσαν πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ οι πιστωτικές κάρτες τους ήταν γεμάτες με αγορές επώνυμων και ακριβών προϊόντων.

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 2 έρευνες

Οι συλλήψεις της Τετάρτης είναι αποτέλεσμα δύο ξεχωριστών ερευνών, οι οποίες τελικά συνενώθηκαν. Η πρώτη είναι της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Στο στόχαστρό τους είχαν μπει 125 άτομα, τα οποία τη χρονική περίοδο 2023 – 2025 αποδεικνύεται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 3.200.000 ευρώ. Σχεδόν ταυτόχρονα οι αστυνομικοί έλαβαν και μία προκαταρκτική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ερευνήσουν 300 άτομα και τις επιδοτήσεις, που έλαβαν την περίοδο 2018 – 2022. Διαπίστωσαν ότι κάποιοι από αυτούς καρπώθηκαν παράνομα 1.200.000 ευρώ.

Στις δύο έρευνες, όπως αναφέρει αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που έχει γνώση των δεδομένων, εντόπισαν 40 κοινά πρόσωπα.