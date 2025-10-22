Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την νέα έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς νέες πληροφορίες θέλουν τον γνωστό πλέον «Φραπέ» να είχε στην κατοχή του περιουσία ύψους 2,5 εκατ. ευρώ αλλά και 8 αυτοκίνητα, τα οποία προφανώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει κατά τον έλεγχο.

Πρόκειται για τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού ΚΣΟΣ (Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας) στην Κρήτη, Γιώργο Ξυλούρη -γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές»- ο οποίος σε συνομιλίες με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, εμφανιζόταν να επιδιώκει την εκδίωξη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, που ερευνούσε τις παράνομες επιδοτήσεις αγροτών.

Την αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου, Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα – μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.