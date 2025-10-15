Στην πληρωμή περισσότερων από 6.000 «δεσμευμένων» ΑΦΜ μεταξύ των οποίων και του περίφημου «φραπέ» με εντολή της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου προχώρησε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του οργανισμού, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Η κα. Κουρμέντζα απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη είπε ότι το 2023 τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν σε 7.786 για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες μετά στις 29 /12/2023».

«Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο Ξυλούρης (σ.σ. «φραπές») αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν είχε πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει» ανέφερε η κυρία Κουρμέντζα.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε το προεδρείο να διαβιβάσει άμεσα την κατάθεση της κυρίας Κουρμέντζα στην οικονομική αστυνομία, την ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία, καθώς η κα Τυχεροπούλου αποτελεί ειδική συνεργάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Μ. Λαζαρίδης: Έχουμε ακούσει διάφορους αριθμούς για δεσμευμένα ΑΦΜ. Τελικά ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός; Ποιος είναι ο αριθμός των ΑΦΜ;

Στ. Κουρμέντζα: δέσμευση είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το έχουμε εφεύρει για δική μας ασφάλεια. Υπήρξαν πολλαπλές εγγραφές και διάφορα exel. Μετά την συγκέντρωση όλων διαπιστώθηκε ότι τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 7.786 ΑΦΜ.

Μ. Λαζαρίδης: Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η διαδικασία γι’ αυτά τα ΑΦΜ; Τι έχει γίνει;

Στ. Κουρμέντζα: Εγώ είχα πάρει τις καθαρές υποθέσεις με τα ΕΛΤΑ και της Κω. Τις πιο μπερδεμένες υποθέσεις τις ανέλαβε η υπηρεσία των άμεσων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί και προχωράμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου.

Μ. Λαζαρίδης: Έχει πληρωθεί αυτά;

Στ. Κουρμέντζα: Όταν αναλάβαμε τέλος του 2023 το 80% των δεσμευμένων ήταν πληρωμένα.

Μ. Λαζαρίδης: Μας λέτε ότι πληρώθηκαν τα 7.786 δεσμευμένα ΑΦΜ;

Στ. Κουρμέντζα: Το 80% αυτών ήταν πληρωμένα.

Μ. Λαζαρίδης: Πώς έγινε αυτό; Ποιος είναι υπεύθυνος;

Η μάρτυρας κατέδειξε ως υπεύθυνους για την διαδικασία που οδήγησε στην πληρωμή του 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ την τότε διευθύντρια πληρωμών Π. Τυχεροπούλου και του τότε διευθυντή ελέγχων Π. Θεοδωρόπουλου.

Μ. Λαζαρίδης: Δεν ρωτήσατε ποιοι το έκαναν.

Στ. Κουρμέντζα: Υπάρχει αλληλογραφία. Η κα Τυχεροπούλου και ο κ. Θεοδωρόπουλος που λένε ότι οι ίδιοι το έκαναν. Το ζητούμενο είναι ότι το έκαναν μη τηρώντας την διαδικασία . Δεν τηρήθηκε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Έβγαλαν μόνοι τους αποτελέσματα ελέγχου και αυτά αποτυπώθηκαν στις πληρωμένες. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 και στις 29/12/23 παραδόθηκαν ξανά δεσμευμένα

Μ. Λαζαρίδης: Μας λέτε κάτι καινούριο που μας εκπλήσσει. Είχαμε άλλη αίσθηση για την κα Τυχεροπούλου. Μας είπατε ότι Τυχεροπούλου – Θεοδωρόπουλος ήλεγξαν και πλήρωσαν το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ για να τα ξαναδεσμεύσουν αμέσως μετά. Είναι μέσα σε αυτά που πληρώθηκαν και του Ξυλούρη του περίφημου «φραπέ»; Πληρώθηκε η οικογένεια Ξυλούρη και μετά ξαναδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ τους;

Στ. Κουρμέντζα: Ναι. Έχω εδώ το επίσημο έγγραφο. Εποχή Σημανδράκου ο κ. Ξυλούρης πήρε 180.253 ευρώ μέσα στο 2023. Και μετά δεσμεύτηκε πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει.

Μ. Λαζαρίδης: Η κατάθεση να διαβιβαστεί δικαιοσύνη, οικονομική αστυνομία, Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Για να καταλάβουμε ποιοι και τι κάνουν.

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση του Γ. Ζαλίδη

Στην καρδιά του προβλήματος είναι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα) Γεώργιος Ζαλίδης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. «Το ότι ο σύμβουλος είναι ενιαίος και για το σύστημα πληρωμής και για την ενιαία αίτηση, δεν δίνει τα εχέγγυα ώστε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα. Κατά την προσωπική επιστημονική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστές συμβάσεις [. . .] Αυτές οι πλατφόρμες έπρεπε να είναι, η μία της αίτησης, και η άλλη για το σύστημα πληρωμών. Να είναι διαφορετικές πλατφόρμες από διαφορετικούς ανθρώπους, ώστε εκεί να μην μπορεί να υπάρχει υπόνοια οποιουδήποτε πράγματος. Εγώ έτσι θα το έκανα», είπε ο κ. Ζαλίδης.

Γ. Ζηλίδης: Η αναφορά στις πληρωμές



Με αφορμή μάλιστα ελέγχους στα πιστοποιητικά και τα τιμολόγια των οικολογικών σχημάτων, είπε ότι έχουν βρεθεί 45.000 τιμολόγια που είτε είναι επανάληψη το ένα του άλλου ή έχουν πρόβλημα. Σε σύνολο 100.000 ΑΦΜ τα μισά περίπου είναι δεσμευμένα, και στην ερώτηση εάν μπορούμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία και να δούμε αυτά τα ΑΦΜ, από ποια ΚΥΔ έχουν εξυπηρετηθεί, «για να πάμε στην καρδιά του προβλήματος, που είναι τα ΚΥΔ» [. . .] είπε:

«Ναι υπάρχουνε και χωρικές διαστάσεις στο θέμα». Εξήγησε, δε, ότι τα ΚΥΔ που σχετίζονται με τα παραπάνω τιμολόγια είναι 40 από τα 500 συνολικά, δηλαδή το 8%.: «Τα παραστατικά αυτά έχουν διακινηθεί μόνο από αυτά τα ΚΥΔ».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Ήξερα ότι σε αυτή την εβδομάδα θα βγαίναν οι παρτίδες, για ό,τι δεν είχαμε πληρώσει στις 15 Ιουνίου. Δεν ξέρω τώρα με τον OLAF εάν αυτό ισχύσει για αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συνέχισε: «Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα το ορίσει ο πρόεδρος του οργανισμού ο κ. Καββαδάς και ελπίζω, ότι αυτό που λέχθηκε κι από άλλον πρόεδρο, το “τραντίσιοναλ”, που είναι της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, να μπορέσουμε να το κρατήσουμε». Στην παρατήρηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη ότι για τον Οκτώβριο, αυτό μοιάζει δύσκολο, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Είναι δύσκολο έως αδύνατο». «Θα μπορέσουμε να έχουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης;», ρώτησε στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Ζαλίδη να λέει ότι «εκεί θα δοθεί, αλλά σε κάποιο μικρό βαθμό».

Αναφορικά με τον τρέχοντα έλεγχο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τον Έλεγχο της Απάτης (OLAF) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε εάν ψάχνει συμπληρωματικά στοιχεία της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ή ψάχνει τα στοιχεία που έχει δώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον μάρτυρα να δηλώνει ότι και ο ίδιος αιφνιδιάστηκε για την παρουσία της OLAF. «Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς; Μήπως ερευνούν τις έρευνες των εισαγγελέων; Ή τους συνεργάτες τους;», επανήλθε ο κ. Λαζαρίδης. «Δεν ξέρω. [. . .] Με προβληματίζει, διότι θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον Έλληνα αγρότη», απάντησε ο κ. Ζαλίδης. Όσο για το θέμα των ΚΥΔ και εάν αποτελούν την «μήτρα» του προβλήματος, ο κ. Ζαλίδης ρώτησε ρητορικά: «Υπάρχει σχέση μεταξύ Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων ή κάποιων ΚΥΔ και του συμβούλου; Υπάρχει». Παρατήρησε μάλιστα και ένα «θεσμικό κενό»: «Όταν κάνετε τη λογιστική σας δήλωση, ο λογιστής σας που υπογράφει είναι υπεύθυνος.. (Ωστόσο) ο αγρότης έχει αποκλειστικά την ευθύνη όταν υπογράφεται η ενιαία του δήλωση, και όχι ο “λογιστής” του, δηλαδή το ΚΥΔ του. Πρέπει να έχει συνευθύνη περί της αρτιότητας των δεδομένων. Αυτό έπρεπε να ‘χει γίνει προχθές», τόνισε ο κ. Ζαλίδης.

Η κατάθεση του κ. Ζαλίδη διεκόπη για τη συμμετοχή των βουλευτών της επιτροπής σε ψηφοφορίες στην ολομέλεια της Βουλής, που αφορούσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας του εργασιακού νομοσχεδίου και αιτήσεις άρσης ασυλίας βουλευτών.