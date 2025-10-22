Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Βόρεια Ελλάδα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες εισπράξεις ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του γνωστού σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, έχουν ήδη προσαχθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και τα περιουσιακά τους στοιχεία, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στις περιοχές Θεσσαλονίκς, Πέλλας, Έδεσσας, στα Γιάννενα, ενώ παράλληλα γίνονται αντίστοιχες συντονισμένες ενέργειες και σε Αττική και σε Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον 3 από τους προσαχθέντες φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία παραπλάνησης των ελεγκτικών μηχανισμών, καταστρατηγώντας τις διατάξεις που διέπουν την καταβολή επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν η παράνομη είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων μέσω εικονικών δηλώσεων παραγωγής ή ψευδών στοιχείων για εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έχει συγκεντρώσει ογκώδεις φακέλους με τραπεζικά δεδομένα, κινήσεις λογαριασμών, μεταβιβάσεις ακινήτων και επικοινωνίες που –όπως αναφέρουν κύκλοι της έρευνας– «δένονται» μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα σαφές πλέγμα συναλλαγών. Γίνεται λόγος για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Δέσμευση ακινήτων, θυρίδων και καταθέσεων

Ήδη έχουν δεσμευθεί ακίνητα, θυρίδες και τραπεζικές καταθέσεις, ενώ παράλληλα έχει δοθεί εντολή στην ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε έκτακτους φορολογικούς ελέγχους και να προχωρήσει σε πάγωμα των ΑΦΜ των εμπλεκομένων, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Οι έρευνες, σύμφωνα με πηγές, επεκτείνονται και σε λογιστικά γραφεία και μεσάζοντες, που ενδέχεται να παρείχαν συμβουλές ή τεχνική υποστήριξη στις εικονικές δηλώσεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα το κύκλωμα να είχε δραστηριότητα σε περισσότερες από μία περιφέρειες της χώρας.

Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω του ύψους των κονδυλίων και της ευρωπαϊκής της διάστασης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές τηρούν απόλυτη μυστικότητα για τις ταυτότητες των εμπλεκομένων και το εύρος των ευρημάτων.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2.0 – Εμπλέκονται 120 άτομα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι 120 άτομα, από τα οποία οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τα 42, καθώς τα υπόλοιπα ήταν ανενεργά το τελευταίο διάστημα. Οι περισσότερες από τις συλλήψεις έγιναν στη Γιαννιτσά, ενώ έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη, ακόμα και την Κρήτη.

Το κύκλωμα έβλεπε ποια αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ήταν αδιάθετα και με πλαστά έγγραφα εξασφάλιζε τις επιδοτήσεις.

Από το 2018 μέχρι και εφέτος οι εμπλεκόμενοι έλαβαν 20 εκατομμύρια ευρώ με επιδοτήσεις, από τα οποία τουλάχιστον τα 5 ήδη έχει αποδειχθεί ότι τα πήραν παρανόμως.

O «εγκέφαλος» από την Κρήτη, ο dj και ο οικοδόμος

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται ότι έπαιζε ένας κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος είναι πρώην υπάλληλος σε ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών) και γνώριζε τη διαδικασία, που έπρεπε να ακολουθήσουν. Ηγετικό ρόλο στη σπείρα αποδίδουν οι αστυνομικοί σε δύο αδέρφια, με άμεσο βοηθό τους έναν λογιστή. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας DJ, ένας οικοδόμος, σερβιτόροι και πολλοί άλλοι, που δεν έχουν καμία σχέση με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια.

Τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έλαβε παραγγελία για προκαταρκτική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν σε πρόσωπα που ήδη ερευνούσαν και έτσι ταυτίστηκαν οι δύο έρευνες.

Την Πέμπτη αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

