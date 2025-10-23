Ακόμα και εικονικό διαζύγιο έλαβε ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις, υπό τον φόβο ότι μπορεί οι αρχές να δεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και της συζύγου του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τον περασμένο Ιούλιο ο 38χρονος πήρε διαζύγιο από την 30χρονη σύζυγό του. Όμως, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά την έρευνά τους προέκυψε από τις αναρτήσεις των δύο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το διαζύγιο ήταν εικονικό και μάλιστα συνέπεσε χρονικά με την έναρξη ελέγχων νομιμότητας δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για προηγούμενα χρόνια.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι το έκανε, ώστε σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ο ρόλος του να μην δεσμευτούν και τα περιουσιακά στοιχεία της γυναίκας του, αλλά μόνον του ιδίου.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 30χρονης χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν κινήσεις χρημάτων ώστε να φαίνεται νόμιμη η προέλευσή τους, ενώ από υπολογιστές που ανήκουν σε εκείνη έγιναν και δηλώσεις για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμα ένα στοιχείο που τονίζουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι από τον περασμένο Αύγουστο και μετά αυξήθηκαν κατά πολύ οι καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ τραπεζών, σε λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού ώστε να μην ανιχνεύεται η προέλευση των χρημάτων.

Τα ταξίδια και τα στοιχήματα

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος ήδη έχει μία καταδίκη για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιούσε -όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές- ταξίδια στις ΗΠΑ, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι, έκανε διακοπές σε πολυτελή καταλύματα της Χαλκιδικής, ενώ πραγματοποιούσε συχνά αγορές επώνυμων και ακριβών προϊόντων.

Στη χρεωστική κάρτα του διαπίστωσαν πληρωμές άνω των 95.000 ευρώ, ενώ στην πιστωτική σχεδόν 320.000 ευρώ. Φαίνεται, επίσης, να είχε μεγάλη κίνηση, άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες.

Ποινικές διώξεις και βαριές κατηγορίες

Σωρεία βαρύτατων αδικημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχημάτισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ομάδα των κατηγορουμένων βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή που θα χειριστεί τη δικογραφία.

Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν χθες σε επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών, σε έξι περιοχές της χώρας, οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων που άσκησαν εναντίον τους ποινική δίωξη που περιλαμβάνει τέσσερα βαριά αδικήματα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια με κλούβα της Αστυνομίας καθώς και ένα βαν έγινε η μεταγωγή των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους. Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και την δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Στοιχεία που «καίνε»

Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, φαίνεται να έχει συλλέξει σωρεία στοιχείων για τη δράση των υπολόγων, αλλά και άλλων προσώπων με ρόλο περιφερειακό, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας με εκτιμώμενη ζημιά που φαίνεται να υπερβαίνει συνολικά τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στην διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στην συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

