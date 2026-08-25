Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του φωτογραφήθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο μαιευτήριο, έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Ο ηθοποιός έγινε για δεύτερη φορά πατέρας με τη Γεωργία Κρασσά την Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησε η Κλινική ΡΕΑ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμές από το φετινό καλοκαίρι, στις οποίες πρωταγωνιστούν η σύζυγός του, ο γιος τους και η νεογέννητη κόρη τους. «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Advertisement

Advertisement

Στο πρώτο στιγμιότυπο διακρίνεται η εγκυμονούσα Γεωργία Κρασσά, λίγες ημέρες πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Σε επόμενη φωτογραφία, ο Ορφέας Αυγουστίδης κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους, ενώ σε άλλη η σύζυγός του ποζάρει χαμογελαστή. Ο γιος τους εμφανίζεται επίσης σε ένα από τα στιγμιότυπα, κρατώντας ένα ποτήρι μπροστά στο πρόσωπό του. Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με μια φωτογραφία της πανσελήνου.

Η Γεωργία Κρασσά και η νεογέννητη κόρη τους πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, όπως έγινε γνωστό μέσα από σχετική ανάρτηση της Κλινικής ΡΕΑ.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης και σύζυγός του Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδάκι τους στην Κλινική ΡΕΑ, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Το νεογέννητο κοριτσάκι και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό τους, κ. Δημήτριο Πολύζο».