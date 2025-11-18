Σοβαρή δουλειά, καθαρή διαδικασία και πραγματική ευθύνη απέναντι στον πελάτη.

Μία από αυτές είναι η 12construction. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σταθερό portfolio στα Νότια Προάστια αλλά και στην υπολοιπη Αττική, στη Σύρο, στην Πάρο, στην Αράχωβα και σε όποιον προορισμό υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστη κατασκευή. Πάντα με την ίδια προσήλωση στη λεπτομέρεια.

Η αναγνώρισή της στους Αετούς της Οικοδομής για το 2024 και το 2025 επιβεβαιώνει αυτή τη σταθερή πορεία, χωρίς όμως η εταιρεία να κάνει “σημαία” τις διακρίσεις της.

Η φιλοσοφία πίσω από την εταιρεία

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Μάριος Φωτόπουλος, έχει μια προσέγγιση που δύσκολα συναντάς στον χώρο της κατασκευής:

η τεχνογνωσία δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται από προσωπική ευθύνη.

Όπως ο ίδιος τονίζει:

«Το ζητούμενο δεν είναι να παραδώσουμε ένα απλώς όμορφο έργο, αλλά ένα σωστό και άρτιο έργο.

Η αισθητική έχει αξία μόνο όταν στηρίζεται σε γερή κατασκευή, καθαρές μελέτες και σωστές λεπτομέρειες.

Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε στη διαδικασία και όχι στις εντυπώσεις».

Αυτή η αντίληψη καθορίζει όλη τη διαδικασία της 12construction:

από τη μελέτη και την αδειοδότηση, μέχρι την τεχνική επίβλεψη και τις λεπτομέρειες της παράδοσης.

Η προσέγγιση του ίδιου και των συνεργατών του είναι απλή και ξεκάθαρη:

Δεν επιδιώκουν εντυπωσιασμό.

Επενδύουν στη σταθερή ποιότητα και στην ανθρώπινη, καθημερινή συνεργασία με τον πελάτη.

Έργα που προσαρμόζονται στον τόπο και στον άνθρωπο

Το portfolio της εταιρείας δείχνει μια ομάδα που δεν δουλεύει “με τον ίδιο τρόπο για όλους”, αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες:

Συγκρότημα Μεζονετών Γλυφάδα

Πολυτελής κατοικία Γλυφάδα

Στην Αττική , οι παρεμβάσεις τους αναβαθμίζουν διαμερίσματα, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με ουσιαστικές λύσεις.



, οι παρεμβάσεις τους αναβαθμίζουν διαμερίσματα, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με ουσιαστικές λύσεις. Στις Κυκλάδες , προσεγγίζουν την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σεβασμό, αλλά και με διάθεση να την εξελίξουν με πιο σύγχρονα στοιχεία.



, προσεγγίζουν την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με σεβασμό, αλλά και με διάθεση να την εξελίξουν με πιο σύγχρονα στοιχεία. Στην Αράχωβα, χειρίζονται έργα όπου απαιτείται ειδική τεχνική γνώση λόγω κλίματος και κατασκευαστικών συνθηκών.



Κατοικία στην Αράχωβα

Κατοικία στην Αράχωβα

Κατοικία στην Αράχωβα

Κατοικία στην Αράχωβα

Κατοικία στην Αράχωβα

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά.

Αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα, προσαρμόζοντας τη δουλειά της στις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε περιοχής.

Πολυτελής κατοικία στη Σύρο

Πολυτελής κατοικία στη Σύρο

Πολυτελής κατοικία στη Σύρο

Υπηρεσίες που λύνουν τα χέρια σε κάθε ιδιοκτήτη

Η 12construction προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που καλύπτει:

Μελέτη & κατασκευή

Ανακαινίσεις κατοικιών, εξοχικών & επαγγελματικών χώρων

Αδειοδοτήσεις & πολεοδομικές διαδικασίες

Τοπογραφικά & δασικά ζητήματα

Κτηματολόγιο, ταυτότητα κτιρίου, ενεργειακά πιστοποιητικά

Interior design & διακοσμητικές μελέτες

Πλήρη τεχνική επίβλεψη έως την παράδοση

Όλα αυτά συγκεντρωμένα σε έναν συνεργάτη, ώστε ο ιδιοκτήτης να μην χρειάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία ή να συντονίζει διαφορετικές ειδικότητες.

Συγκρότημα κατοικιών στη Σαρωνίδα

Το 12 Real Estate. Οταν η τεχνική γνώση προηγείται της αγοράς

Η εταιρεία δημιούργησε και το 12 Real Estate μια υπηρεσία που λείπει από την ελληνική αγορά και φέρνει την τεχνική γνώση εκεί που πραγματικά χρειάζεται: πριν ο πελάτης αγοράσει ένα ακίνητο.

Με τεχνικούς ελέγχους, εκτιμήσεις, αποτιμήσεις και συμβουλευτική, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί:

να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου

να αποφύγει λάθος επενδύσεις

να διαπραγματευτεί με βάση δεδομένα και όχι υποθέσεις

Μια εταιρεία που αναπτύσσεται ήρεμα και ουσιαστικά και χτίζεται πάνω

στη συνέπεια

στη μεθοδικότητα

στις καθαρές λύσεις

και στη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι της εταιρείας

Η σταδιακή, ήρεμη ανάπτυξη της 12construction είναι ίσως η πιο σαφής ένδειξη αξιοπιστίας.

Όταν το αποτέλεσμα παραμένει σταθερά υψηλό, δεν χρειάζονται πολλά λόγια , μόνο έργα που δικαιώνουν την επιλογή.

Πληροφορίες

Γρηγορίου Λαμπράκη 48α, Γλυφάδα

211 115 6006 – +30 694 455 8658

www.12construction.gr

[email protected]