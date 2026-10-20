Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να έκλεβε καλώδια χαλκού από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία, με τη συνολική αξία της λείας να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 19 άτομα, έπειτα από ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη της συμμορίας εισέρχονταν κατά τις νυχτερινές ώρες στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου, στην περιοχή των Μεσογείων, και αφαιρούσαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού. Συνολικά, εκτιμάται ότι είχαν αφαιρέσει καλώδια μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Έκλεβαν φορτηγά και έκαιγαν τα καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό

Μετά τις κλοπές, οι δράστες φόρτωναν τα καλώδια σε φορτηγά οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν επίσης κλεμμένα. Στη συνέχεια, τα μετέφεραν σε απομονωμένες και ερημικές περιοχές, όπου έκαιγαν την εξωτερική επένδυση των καλωδίων, προκειμένου να απομονώσουν τον χαλκό και να τον διαθέσουν προς πώληση.

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η αξιοποίηση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας ταυτοποίησαν τους εμπλεκομένους και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Ακολούθησαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συλληφθέντες κατάγονται από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Μπανγκλαντές.