Ο ΠΑΟΚ, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να σκοράρει και να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Χρυσός σκόρερ της αναμέτρησης ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος στο 73′ έκρινε το παιχνίδι. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους έξι βαθμούς, έχοντας το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στους τρεις.

Από την αρχή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ πίεσε για να απειλήσει την άμυνα του Ατρομήτου. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, ο Ντεσπόντοφ γύρισε στον Γιακουμάκη, αλλά το σουτ του Έλληνα επιθετικού πέρασε λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση, με τον Σάστρε να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ που δεν βρήκε στόχο, ενώ ο Κεντζιόρα και ο Ντεσπόντοφ είχαν ακόμα καλές στιγμές. Στο 30′ ο Ατρόμητος απάντησε με τον Τζοβάρα, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά. Πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Μπακού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου. Στο 65′, από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο Μεϊτέ βρήκε το δοκάρι. Τελικά, στο 73′, από σέντρα του Οζντόεφ, ο Πέλκας από κοντά έκανε το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν σχετικά ήρεμο, με μοναδική σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ το άστοχο πλασέ του Καμαρά στο 88′.

Σύνθεση ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (61′ Τάισον), Ιβάνουσετς (61′ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης (79′ Τσάλοφ)

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι (79′ Γιουμπιτάνα), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο (45′ Μουντές), Μπάκου, Τζοβάρας (68′ Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83′ Φαν Βέερτ)