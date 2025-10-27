Δεκτή έγινε η παραίτηση του προσωρινού αντιπρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, παραίτηση την οποία είχε υποβάλει από τις 16 Οκτωρίου.

Οπως έγινε γνωστό, η παραίτηση του πρώην πλέον αντιπροέδρου του Οργανισμού έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στους 11 οι προφυλακισθέντες για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

Ενδέκατο ένταλμα προσωρινής κράτησης εξέδωσαν, στο μεταξύ, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας για κατηγορούμενο που απολογήθηκε τη Δευτέρα (27/10) στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται σήμερα με την ομάδα των τελευταίων έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση. Ανάμεσα σε αυτούς που θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο είναι και ο λογιστής σε βάρος του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία, καθώς φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης.

Η προφυλάκιση που αποφάσισαν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αφορά έναν κατηγορούμενο, που δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος, ο οποίος φαίνεται να υπέβαλε δηλώσεις με μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις. Απολογία έδωσε επίσης και άλλος ένας κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου, χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου», φέρεται να ισχυρίζεται για την εμπλοκή του.