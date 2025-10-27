Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, απολογήθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για βαρύτατο κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφεται εγκληματική δράση με συγκεκριμένες δόλιες μεθόδους για την είσπραξη γεωργικών επιχορηγήσεων και εν συνεχεία ενέργειες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στον δικαστικό λειτουργό ένα μέρος του κατηγορητηρίου, λέγοντας παράλληλα πως οι πράξεις που του αποδίδονται «έχουν γίνει από πολλούς» και ότι η πρώην σύζυγος του, η οποία απολογήθηκε χθες και της επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι, δεν έχει ευθύνη.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας πως του αποδίδονται πολλαπλάσιες παράνομες ενέργειες. «Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», ισχυρίστηκε.

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για απολογίες η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων στην υπόθεση, για την οποία συνολικά είναι υπόλογοι 37 πρόσωπα.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη δράση που αποδίδεται στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Η απολογία του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, που θεωρείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης, αναμένεται να είναι μαραθώνια και θα ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο της ανακριτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονται 37 συλληφθέντες. Ο πατέρας του, επίσης κατηγορούμενος, θα απολογηθεί τη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Παράνομα έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

Οι τελευταίοι προφυλακισμένοι είναι δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ανύπαρκτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνουν παράνομες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Αρτοποιός και σερβιτόρος με “καλλιέργειες” βαμβακιού

Ο ένας από τους δύο δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, ενώ, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, δεν κατέχει κανένα. Για το 2023 φέρεται να έλαβε 19.641 ευρώ, ενώ για το 2024 112.054 ευρώ, εκ των οποίων τα 102.564 λόγω «φυσικών καταστροφών» σε 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο, κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος δεν προσήλθε σε επιτόπιο έλεγχο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση.

Ο δεύτερος αδελφός, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε διάφορους νομούς της χώρας, χωρίς να διαθέτει καμία ακίνητη περιουσία. Από το 2021 έως το 2025 φέρεται να δήλωνε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων και ανύπαρκτη αγροτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν στον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.