Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την τραγική υπόθεση θανάτου μιας 34χρονης μαζί με το νεογνό της, λίγο αφότου το γέννησε στο διαμέρισμά της στα Πατήσια το βράδυ της Τετάρτης (3/9).

Η άτυχη γυναίκα, που βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογέννητο μωρό της, άφησε την τελευταία της πνοή μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών της, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες των γειτόνων γέννησε στο σπίτι της επειδή ήταν κατά των γιατρών, για αυτό και φέρεται να μην είχε επισκεφθεί κάποιο γυναικολόγο το διάστημα που ήταν έγκυος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε γεννήσει κατά αυτόν τον τρόπο και τα άλλα δύο παιδιά, κόβωντας τον ομφάλιο λόρο με ψαλίδι.

Την 34χρονη εντπόπισε νεκρή ο σύζυγός της, επιστρέφοντας στο σπίτι από τη δουλειά του.

«Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς.