Μία ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια. Μια 34χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, λίγη ώρα αφού είχε φέρει στον κόσμο –μόνη και αβοήθητη– το παιδί της. Το νεογέννητο βρέθηκε επίσης χωρίς ζωή, με τον ομφάλιο λώρο κομμένο, ενώ μάρτυρες της ανείπωτης σκηνής ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας μόλις 3 και 5 ετών.

Ο σύζυγος μπροστά στο φρικτό θέαμα

Η γυναίκα, Ελληνίδα, βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αναμενόταν να γεννήσει εντός ημερών. Ο σύζυγός της, καταγωγής από τη Γεωργία, ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και το βρήκε απενεργοποιημένο. Επιστρέφοντας στο σπίτι, αντίκρισε τη γυναίκα του και το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, ακίνητους, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους.

Ο ίδιος, μαζί με γειτόνισσα, προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα. «Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, τη βρήκα νεκρή», είπε συντετριμμένος.

Γειτόνισσα περιέγραψε τη γυναίκα ως «αξιόλογο άτομο» και εξέφρασε την οδύνη της: «Ήταν στον μήνα της, δεν έπρεπε να την αφήσουν μόνη. Λυπάμαι πολύ». Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αδελφός της, η 34χρονη έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

Κάποιες μαρτυρίες από τη γειτονιά, που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, υποστηρίζουν ότι και τα δύο προηγούμενα παιδιά της γεννήθηκαν στο σπίτι.

Η μαρτυρία του παιδιού

Συγκλονιστικά είναι όσα φέρεται να κατέθεσε το 5χρονο παιδί στην Αστυνομία. Περιέγραψε ότι η μητέρα του άρχισε να αιμορραγεί, γέννησε το μωρό και μαζί το πήγαν στο μπάνιο για να το καθαρίσουν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πατέρας απουσίαζε και έφτασε στο σπίτι αργότερα.

Συγγενείς ανέφεραν στις Αρχές πως η οικογένεια ήταν αρνητική προς τους γιατρούς και ότι δεν γνωρίζουν αν η 34χρονη είχε παρακολουθηθεί από γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Αναζητούνται απαντήσεις

Η υπόθεση συγκλονίζει, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Ο ιατροδικαστής θα δώσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου μητέρας και παιδιού, αν και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.

Μια οικογένεια βυθίστηκε στο σκοτάδι, δύο μικρά παιδιά έζησαν τον πιο φρικτό εφιάλτη της ζωής τους και μια μάνα χάθηκε με τρόπο που σοκάρει.