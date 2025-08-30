Μια τραγωδία έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στην Πάτρα, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ένας 46χρονος, παρέσυρε και σκότωσε μια 86χρονη γυναίκα και τραυμάτισε ένα 7χρονο κοριτσάκι, στην Ακτή Δυμαίων στο ύψος της Μαξίμου, στο Νότιο Πάρκο.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 46χρονου οδηγού μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Αντίθετα, η 86χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 7χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Advertisement

Advertisement

Συγκλονίζει ο πατέρας της 7χρονης

Την πραγματική διάσταση στην υπόθεση έδωσε ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος, μέσα από ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου.

Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια σφοδρότατη σύγκρουση, με τη μηχανή να εκσφενδονίζεται δεκάδες μέτρα μακριά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μοτοσικλέτα διέσχισε περίπου 150 μέτρα από το σημείο του δυστυχήματος.

Πηγή: Πελοπόννησος