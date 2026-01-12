Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας (12/1) καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος στην Πάτρα, έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική και η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η κοπέλα υποστηρίζει ότι της έκαναν έξωση από το σπίτι που έμενε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Στον χώρο έχει τοποθετηθεί στρώμα σε περίπτωση που πέσει.