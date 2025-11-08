Με σπασμούς και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας μαθητής Γυμανσίου μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του. Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, προκαλώντας τον πανικό των συμμαθητών του, των καθηγητών του και προφανώς των γονιών του.

Ο μαθητής βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου του στην Πάτρα σε άθλια κατάσταση, έχοντας σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή. Φαινόταν πως ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Καθηγητές κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς καν να γνωρίζουν πως το παιδί είχε πάρει ναρκωτικά. Οι διασώστες τον παρέλαβαν και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο μαθητής νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο και φαίνεται πως η κατάσταση της υγείας του έχει ξεκινήσει να σταθεροποιείται.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών ώστε να αποδειχθεί ποιος πούλησε ναρκωτικά στον ανήλικο και αν υπάρχουν και άλλοι μαθητές που έκαναν ναρκωτικά. Όπως αποδείχθηκε, ο ανήλικος είχε κάνει χρήση κάνναβης.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας συνεχίζει την προανάκριση, με καταθέσεις να λαμβάνονται από μαθητές και καθηγητές, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών.

