Έναν άνδρα, 51 ετών, συνέλαβαν οι αστυνομικοί στο Κιάτο καθώς είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.



Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έθεσαν υπό επιτήρηση οικία του 51χρονου στην περιοχή του Κιάτου και μόλις αυτός εξήλθε της οικίας, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνεχεία, διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από -2- θερμικά πάνελ με -14- λαμπτήρες, -2- ανεμιστήρες, σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα, φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,

το χρηματικό ποσό των -38.950- ευρώ,

-40- δενδρύλλια κάνναβης,

-1- κιλό και -198- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-20- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.