Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, καθώς προέκυψε από την έρευνά τους ότι είναι μέλη σπείρας διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης.

Διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση δρούσε με διακριτούς στην ιεραρχική δομή ρόλους και συγκεκριμένα, ο 36χρονος δρούσε ως υπεύθυνος για την μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, μεριμνούσαν για την αποθήκευση και την διακίνησή τους.

Advertisement

Advertisement

Βραδινές ώρες της 7ης Απριλίου, τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκαν αρχικά να φορτώνουν από τον αποθηκευτικό τους χώρο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ο 60χρονος παρέμεινε εντός προς φύλαξη του χώρου, ο 36χρονος επιτηρούσε εξωτερικά τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ο 39χρονος αποχώρησε προς την οικία του.

Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω φορτηγό -στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος-, εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας και ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 7 σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα,

Advertisement

ιδιόχειρες σημειώσεις,

2.960 ευρώ και

το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.

Advertisement

Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.