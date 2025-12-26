Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Πάτρα, όταν μετά από την μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο οχήματα σκοτώθηκε ένας 16χρονος και τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (25/12) στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του Λάππα Δυτικής Αχαΐας. Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο 16χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, συνεπιβάτης του νεαρού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Πηγή: Tempo24