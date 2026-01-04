Νεκρός έπεσε 30χρονος στην Πάτρα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε κέντρο διασκέδασης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν σε γνωστό κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Πολύ γρήγορα τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν βαρύτατα και έτσι, λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες του είχαν καταφέρει χτυπήματα με καρέκλες στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Όταν η παρέα που τον χτύπησε συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Αν και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των 3 δραστών είναι άνθρωποι της νύχτας και γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ και έχουν ταυτοποιηθεί.