Παραδόθηκε στην αστυνομία, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Πρόκειται για τον άνδρα – «πρωταγωνιστή» του θανάσιμου ξυλοδαρμού στο «Αβαντάζ» στην Πάτρα καθώς είναι αυτός που φαίνεται σε βίντεο να κλωτσά με μανία το 30χρονο θύμα με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει. Για τη δολοφονία του Κώστα Μπασιλάρη έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι οι 2 ιδιοκτήτες του νυχτερινού μαγαζιού ενώ την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν τα 2 αδέλφια και ο νεαρός πυγμάχος που συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί.