Οδηγούνται στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 31χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Tempo24.News, οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, κατά πληροφορίες του Tempo24.Νews, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου. Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.