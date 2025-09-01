Στα δικαστήρια της Πάτρας βρέθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), για να απολογηθεί στον ανακριτή, ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έσωσε με αυτοθυσία την 8χρονη.
Ο 46χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο (2/9) στις 11:00 ώρα.
Ο άνδρας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο, συνοδεία δικηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος ορίστηκε αυτεπάγγελτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δηλώνει πως δεν αντιλήφθηκε πως έγινε το δυστύχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες, την ώρα που μαρτυρίες αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται με τραύματα σε χέρια και πόδια, αλλά εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η 8χρονη θυμάται ελάχιστα για το δυστύχημα, νομίζοντας πως όλα αυτά ήταν ένα άσχημο όνειρο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 86χρονη Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή όπως την αποκαλούσαν «γιαγιά Τιτίκα» είναι η γυναίκα που έσωσε την ζωή της 8χρονης. Η ηλικιωμένη ήταν γειτόνισσα της οικογένειας της μικρής και συχνά την πρόσεχε, γι αυτό και το κοριτσάκι της φώναζε «γιαγιά».
Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.