Στα δικαστήρια της Πάτρας βρέθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), για να απολογηθεί στον ανακριτή, ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έσωσε με αυτοθυσία την 8χρονη.

Ο 46χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο (2/9) στις 11:00 ώρα.

Advertisement

Advertisement

Ο άνδρας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο, συνοδεία δικηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος ορίστηκε αυτεπάγγελτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δηλώνει πως δεν αντιλήφθηκε πως έγινε το δυστύχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες, την ώρα που μαρτυρίες αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΥ 46ΧΡΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΤΗΣ 86ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 8ΧΡΟΝΗΣ (EUROKINISSI)

Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται με τραύματα σε χέρια και πόδια, αλλά εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η 8χρονη θυμάται ελάχιστα για το δυστύχημα, νομίζοντας πως όλα αυτά ήταν ένα άσχημο όνειρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 86χρονη Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή όπως την αποκαλούσαν «γιαγιά Τιτίκα» είναι η γυναίκα που έσωσε την ζωή της 8χρονης. Η ηλικιωμένη ήταν γειτόνισσα της οικογένειας της μικρής και συχνά την πρόσεχε, γι αυτό και το κοριτσάκι της φώναζε «γιαγιά».

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.