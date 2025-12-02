Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πειραιώς, το μεσημέρι της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην συμβολή με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Ταύρο, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «καρφώθηκε» σε κολώνα.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν 4 επιβάτες από τους οποίους οι 2 έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ οι άλλοι 2 έχουν ελαφρά τραύματα.