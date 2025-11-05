Δύο μαθητές τραυματίστηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Πόρτο Ράφτη, όταν σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου», ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας.

Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια δύο μικρών μαθητών, με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση στο Facebook, αναμένεται από τους γονείς η ιατρική διάγνωση.

«Από τη σχολική μονάδα ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική επιτροπή του δήμου και γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, εξετάζοντας προσεκτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου, παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας, τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες, με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό» σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί.

Όπως αναφέρουν, ο ΟΑΣΠ είχε διενεργήσει έλεγχο στις 27 Οκτωβρίου και έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά.

«Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων».

«Αυτά είναι μέρος μόνο της “αξιολόγησης” που γίνεται κάθε μέρα στην κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει», καταλήγουν οι εκπαιδευτικοί.