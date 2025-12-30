Tα δέκα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε μέσα στο 2025 παρουσίασε η Kapa Research. H εταιρεία ερευνών κατέγραψε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία και από τα συμπεράσματα αναδεικνύεται η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Σημειώνεται πως από τα ευρήματα ξεχωρίζει ο τομέας της Ενέργειας, καθώς πλέον δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πηγή κόστους, αλλά και ως μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης.

Στα αρνητικά που εντοπίζουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, αλλά και το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Ενδιαφέρον έχει και η αντιμετώπιση των πολιτών ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς εκφράζεται φόβος για την επέλασή της στον εργασιακό τομέα.

Αναλυτικά τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025:

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ μάρκετ»

Ενώ η ενέργεια και τα ενοίκια πιέζουν, η μάχη της καθημερινότητας κρίνεται στο ράφι, με το 82% των νοικοκυριών να εντοπίζει στα τρόφιμα τη βασικότερη πηγή της ακρίβειας.

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Τα υψηλά ενοίκια δοκιμάζουν τους ενοικιαστές, αλλά οι ιδιοκτήτες (οι οποίοι στην Ελλάδα είναι πολλοί) αισθάνονται πως η περιουσία τους ανακτά την αξία που είχε χάσει κατά την κρίση.

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σε συνδυασμό με το αίσθημα τεχνολογικού αποκλεισμού σημαντικού μέρους της κοινωνίας, επισκιάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

«Ναι» σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Ενώ οι πολίτες επιβραβεύουν σε υψηλά ποσοστά την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών, αρκετοί εξακολουθούν να «σκοντάφτουν» στη γραφειοκρατία της οθόνης.

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πολιτών που διατηρούσε αντιβιοτικά στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» μειώθηκε από 36% σε 22%, με σημαντική πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Οι πολίτες καταλογίζουν στις τράπεζες ιδιοτέλεια, ολιγοπωλιακές πρακτικές και αδιαφορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – επιδοκιμάζονται (αυστηρές) παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι πολίτες στηρίζουν θερμά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην ενέργεια (LNG, εξορύξεις), συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή στρατηγική της χώρας με την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευημερία.

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συμφωνίες στην ενέργεια εδραιώνουν τις ΗΠΑ στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, καθώς η επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων υποχωρεί.

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Ως οι αυστηρότεροι κριτές διεθνώς, οι Έλληνες απαξιώνουν το πολιτικό προσωπικό και απαιτούν μεγάλες τομές και ανατροπές.

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Έπεται το αίτημα για δικαιοσύνη, ενώ αξιόλογη δυναμική καταγράφει και η ριζοσπαστική τάση της ολικής ανατροπής του συστήματος.