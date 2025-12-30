Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξάγεται με τη στήριξη της Betsson, η οποία με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 αγορές, αναλαμβάνει ρόλο Μεγάλου και Ονομαστικού Χορηγού, μετονομάζοντας τη διοργάνωση σε Betsson Super Cup και δίνοντας νέα πνοή στον θεσμό.

Ο μεγάλος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, χωρητικότητας περίπου 26.000 θεατών. Πρόκειται για το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό, μετά το ΟΑΚΑ και το «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς η διοργάνωση «ταξιδεύει» στην Κρήτη. Εκεί θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος Ελλάδας 2024–25, και ο ΟΦΗ, φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μια αναμέτρηση που λειτουργεί και ως άτυπη ρεβάνς του περσινού τελικού.



Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε Betsson Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0. Γενικότερα, o θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο. Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν αξέχαστο αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών, δίνοντας από τότε τον τόνο για έναν θεσμό που συνδυάζει θέαμα και ένταση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων, οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις, ενώ ο μέσος όρος τερμάτων στα Betsson Super Cup φτάνει τα 2,77 γκολ ανά αγώνα, χωρίς να υπολογίζονται οι εκτελέσεις πέναλτι. Μιλώντας για πέναλτι, δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση».

Η παρουσία της Betsson δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του χορηγού, αλλά μετατρέπει το Betsson Super Cup σε μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία. Μετά τη δυναμική της στήριξη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τη συνεργασία της με ομάδες όπως ο ΟΦΗ και ο Ηρακλής, η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σχεδιάζοντας μια διοργάνωση με χαρακτήρα γιορτής.

Το Betsson Super Cup επιστρέφει, λοιπόν, όχι απλώς ως ένας ακόμα αγώνας στο αγωνιστικό καλεντάρι, αλλά ως ένα γεγονός με ιστορία, συμβολισμό και έντονο γιορτινό χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να ανοίξει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά και να προσφέρει αξέχαστες στιγμές σε όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

