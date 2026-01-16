Ανησυχία προκαλούν τα συμπεράσματα του πορίσματος για το πρόσφατο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες της εναέριας κυκλοφορίας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το υπάρχον σύστημα είναι ιδιαίτερα παλιό και δεν διαθέτει καν αρχείο καταγραφής συμβάντων, γεγονός που σημαίνει ότι ένα παρόμοιο μπλακ άουτ θα μπορούσε να επαναληφθεί στο μέλλον. Ο κ. Ψαρρός τόνισε ότι η κατάσταση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, επισημαίνοντας την ανάγκη να βρεθούν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της Ένωσης ανέφερε ότι παρά την κρίση, δεν υπήρξε παραβίαση του ελαχίστου διαχωρισμού των αεροσκαφών και όλοι οι πιλότοι κατάφεραν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Ωστόσο, χαρακτήρισε την εικόνα του εξοπλισμού ιδιαίτερα ανησυχητική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε στο παρά πέντε, είμαστε στο και πέντε». Κάθε καθυστέρηση στην αναβάθμιση του συστήματος, πρόσθεσε, ισοδυναμεί με ένα «χαμένο καλοκαίρι», καθώς μέχρι το 2028 δεν προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή, ενώ το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2030.

Τέλος, ο κ. Ψαρρός προειδοποίησε ότι με το υπάρχον σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο περιορισμένος όγκος πτήσεων, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο, επισημαίνοντας ότι δεν θα εξυπηρετηθούν περισσότερα αεροσκάφη απ’ ό,τι μπορεί με ασφάλεια το σύστημα, μόνο και μόνο για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Το πόρισμα καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για εκσυγχρονισμό και σχεδιασμό άμεσων λύσεων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά περιστατικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε δοκιμασία την εναέρια κυκλοφορία.