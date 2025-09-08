Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 17χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε βρέφος 30 ημερών από τη μητέρα του στο κέντρο του Περαιά την περασμένη Τετάρτη (3/9).

Ο 17χρονος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για το αδίκημα -σε βαθμό κακουργήματος- της αρπαγής κατά συρροή, καθώς ομολόγησε ότι είναι υπαίτιος για την αρπαγή ακόμη ενός μωρού στα τέλη της περασμένης άνοιξης μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια. Κατηγορείται, επίσης, για πλημμεληματικου βαθμού έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, θέμα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

