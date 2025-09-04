Στη σύλληψη της φερόμενης μητέρας ενός βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα που προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί, πήγε στο Α.Τ. Καμινίων και ισχυρίστηκε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Advertisement

Advertisement

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) μια 54χρονη γυναίκα, στο καρότσι ενός σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Η 30χρονη συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται σήμερα (4/9) κιόλας να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το κατάστημα, όσο και από την γύρω περιοχή, για να φτάσουν στον εντοπισμό του ατόμου που άφησε το βρέφος στο πάρκο της λεωφόρου Καλλιρόης.