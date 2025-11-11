Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Hellenic Championship και πήγε βόλτα στην Ακρόπολη μαζί με το τρόπαιο.

Έχοντας τους Έλληνες φιλάθλους στο πλευρό του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το 250αρι τουρνουά Hellenic Championship που διεξήχθη στο Telekom Center Athens.

Δύο μέρες μετά τον θρίαμβο του, ο θρυλικός Σέρβος τενίστας πήγε μαζί με το τρόπαιο βόλτα στην Ακρόπολη. Είχε, μάλιστα, τη φοβερή έμπνευση να φωτογραφηθεί με φόντο τον Ναό Αθηνάς Νίκης και να… προσθέσει στην εικόνα σκυλιά Δαλματίας, αφού έφτασε τους 101 τίτλους καριέρας.