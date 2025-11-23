Σειρά προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εφαρμόζει σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, η Τροχαία στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους, που ξεκίνησαν τις 06:00 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αποφασίστηκε η απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για τη δική τους καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κατά τις ώρες ισχύος των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.