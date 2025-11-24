Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα κι Ανακρίτριας ο 57χρονος άνδρας που κατηγορείται για ανθρωποκτονία τετελεσμένη κατά συρροή και πυρκαγιά από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για περιουσία για την υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας στο σπίτι στον Μασταμπά Ηρακλείου στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο άνδρας – γιος και αδελφός των δύο θυμάτων – που έπεσε στο κενό από ταράτσα κατοικίας στον Μασταμπά Ηρακλείου, έχει εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο, καθώς φέρει εκτεταμένα ορθοπεδικά τραύματα από την πτώση.

Ωστόσο η απόφαση προφυλάκισης για τον 57χρονο «γεννά» μια σειρά ζητημάτων που πρέπει οι Αρχές να αντιμετωπίσουν. Η συνήγορός του ζήτησε τον κατ’οίκον περιορισμό του με ηλεκτρονική επιτήρηση, ωστόσο επειδή δεν υπάρχει υποδομή σε τοπικό επίπεδο, αυτό κρίνεται αδύνατο. Όμως τα εκτεταμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει καθιστούν αδύνατη και την προφυλάκισή του.

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, πρόκειται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

