Τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ζήτησε η Ελλάδα, αιτούμενη την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής.



Έκτακτη ενημέρωση για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Advertisement

Advertisement

Οι 63 από αυτές, εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε, Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Advertisement

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Advertisement

Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Advertisement

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

3 ελαφρά τραυματίες από τη φωτιά στην Αχαΐα

Δύο πολίτες μεταφέρθηκαν στο ΚΥ Χαλανδρίτσας με ελαφρά εγκαύματα νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, άλλο ένα άτομο με πιο σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Advertisement