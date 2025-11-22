Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου, η οποία αγνοούνταν από τις 13 Οκτωβρίου 2021, καθώς η σορός της εντοπίστηκε σε σπηλαιοβάραθρο στη Ρευματιά Μελιγαλά, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και οδήγησε σε νέα επιχειρησιακή έρευνα από τις Αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σορός βρέθηκε σε εσωτερικό θάλαμο σπηλαίου, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων. Η 75χρονη ήταν σε ύπτια θέση, με το σώμα της ακέραιο, σε σημείο ιδιαίτερα δυσπρόσιτο, που απαιτεί πορεία περίπου 2,5 ωρών μέσα από πυκνή βλάστηση. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την προβολή της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ». Όπως αποκαλύφθηκε, άτομο με γνώση της περιοχής επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής, αναφέροντας ότι σε συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», υπάρχουν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση εντοπισμού. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής και ειδικά συνεργεία. Κατά τις έρευνες, η σορός της 75χρονης εντοπίστηκε σε δεύτερο, εσωτερικό χώρο του σπηλαίου, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων.

Δύσβατη διαδρομή, σοβαρά ερωτήματα

Η πρόσβαση στο σημείο περιγράφεται ως εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες. Κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ο βοσκός που είχε εντοπίσει παλαιότερα ρούχα της αγνοούμενης, επιβεβαιώνουν ότι η διαδρομή είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Τα ρούχα της γυναίκας είχαν εντοπιστεί τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση, διπλωμένα και τοποθετημένα περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Το ταγάρι της εντοπίστηκε τρία χρόνια αργότερα, στην αυλή του σπιτιού της, γεγονότα που προσθέτουν νέα επίπεδα μυστηρίου στην υπόθεση.

Τι έδειξε η αυτοψία στο σημείο

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η αποσύνθεση του σώματος έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οστά δεν έχουν μετακινηθεί μετά την αποσύνθεση, ωστόσο δεν αποκλείεται η γυναίκα να μεταφέρθηκε στο σπήλαιο λίγο μετά τον θάνατό της και πριν ξεκινήσει η αποσύνθεση. Η 75χρονη έφερε ρούχα: φορούσε νυχτικό, πράσινη μπλούζα και ζακέτα. Στο ένα πόδι βρέθηκε παπούτσι, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, χωρίς κορδόνι. Πάνω της βρέθηκε κάλτσα δεμένη σαν αυτοσχέδιο πουγκί, με μικρό χρηματικό ποσό. Αντίθετα, η φούστα και το παντελόνι που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης δεν βρέθηκαν στη σπηλιά – πρόκειται για τα ενδύματα που είχε εντοπίσει ο βοσκός σε άλλο σημείο του βουνού.

Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε πυροβολισμό. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ένα κάταγμα στο δεξί χέρι, λίγο πάνω από τον καρπό, η αιτιολογία του οποίου παραμένει άγνωστη. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν πρόκειται για προθανάτιο, περιθανάτιο ή μεταθανάτιο κάταγμα. Ο ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Ιωάννης Δούζης, που προχώρησε σε αυτοψία στο σημείο, σημείωσε ότι από πτώση σε βραχώδες έδαφος θα αναμένονταν πολλαπλές κακώσεις στα οστά, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε. Η μορφολογία του εσωτερικού θαλάμου – κλειστός χώρος ανάμεσα σε μεγάλους βράχους – αξιολογείται επίσης ως στοιχείο που δεν ευνοεί το σενάριο ενός τυχαίου συμβάντος.

Στα εργαστήρια της Κρήτης τα ευρήματα

Το σύνολο των οστών και των ευρημάτων έχει μεταφερθεί στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί ανθρωπολογική και εργαστηριακή εξέταση, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Κρανιώτη. Τα αποτελέσματα αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της Αμαλίας Νικολοπούλου και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο τόσο δυσπρόσιτο σημείο

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους συγγενείς της 75χρονης να αναμένουν απαντήσεις σε ένα θρίλερ που κρατά από το φθινόπωρο του 2021.

