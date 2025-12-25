Χιλιάδες ελέγχους πραγματοποίησαν τα ξημερώματα των Χριστουγέννων τα στελέχη της Τροχαίας, στην Αττική, με τα αποτελέσματα των αλκοτέστ να δείχνουν πως σιγά – σιγά οι οδηγοί συμμορφώνονται.

Έξι συνεργεία της Τροχαίας, σε διαφορετικά σημεία του Λεκανοπεδίου, πραγματοποίησαν συνολικά 6.804 αλκοτέστ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν 87 οδηγούς να έχουν υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά μόνον ένας εντοπίστηκε με 0,60 και ακολουθήθηκε σε βάρος του η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα από τα μπλόκα της Τροχαίας οι αστυνομικοί σταμάτησαν και τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος αφού ευχήθηκε στους αστυνομικούς υποβλήθηκε σε αλκομέτρηση και βρέθηκε αρνητικός στην κατανάλωση αλκοόλ.