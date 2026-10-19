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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς, με μέχρι στιγμής απολογισμό έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα, εξι μετανάστες, ανάμεσά τους τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, εντοπίστηκαν νεκροί στην θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς στη Λέσβο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από την ακτή, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε αλλοδαπούς με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στην αριστερή πλευρά της πλώρης του τελευταίου.

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Σε ό,τι αφορά το ναύαγιο στη Σάμο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έξι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ο φερόμενος ως διακινητής, ιρανικής υπηκοότητας, η ηλικία του οποίου ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή.

Σύμφωνα με το ΛΣ, το ταχύπλοο, το οποίο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το σκάφος ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι 14 διασωθέντες, όπως αναφέρει το Samos24.gr μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι Μαλαγαρίου, ενώ τρία άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για την παροχή πρώτων βοηθειών.