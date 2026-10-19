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Έξι μετανάστες, ανάμεσά τους τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς στη Λέσβο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από την ακτή, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε αλλοδαπούς με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στην αριστερή πλευρά της πλώρης του τελευταίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε το ταχύπλοο να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Στην προσπάθεια του χειριστή να αποφύγει τον έλεγχο πραγματοποιώντας αναστροφή, το σκάφος προσέκρουσε στο περιπολικό, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τη βύθισή του.

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Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή πλωτών του Λιμενικού, πλωτού ασθενοφόρου και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν νεκρά έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Διασώθηκαν 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και από εκεί στο Βοστάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ιατρική παρακολούθηση.

Σύλληψη του διακινητή

Ανάμεσα στους διασωθέντες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι είναι και ένας 37χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο διακινητής και χειριστής του ταχύπλοου, και συνελήφθη άμεσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση έρευνας έχει ολοκληρωθεί καθώς δεν υπάρχει αναφορά για άλλους αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα πλωτό ασθενοφόρο, ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τρία περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. ενώ στην περιοχή μετέβη και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.