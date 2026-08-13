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Συναγερμός σήμανε στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας.

Η σορός εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού. Η ανάσυρσή της πραγματοποιήθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού.

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Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στη στεριά και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.