Ένας άνδρας αγνώστου ταυτότητας εντοπίστηκε νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις λιμενικές αρχές.

Άνθρωποι του λιμενικού έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Στην συνέχεια τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στην στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, με τις αρχές να δίνουν εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου.

Πηγή: Korinthostv.gr