Σοκαριστικές στιγμές έζησε οδηγός ΙΧ στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν το όχημά του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες σε ολισθηρό δρόμο λόγω ψιλόβροχου, με μία από αυτές να διαπερνά το αυτοκίνητο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της περιοχής των Ευκαλύπτων, στον δρόμο προς Ισθμό. Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου για βοήθεια.

Η τυχερός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, καθώς η πρόσκρουση θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ολισθηρούς δρόμους και επικίνδυνες στροφές.

Πηγή: loutrakiblog.gr