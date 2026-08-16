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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Σαρωνικό, όταν τέσσερις υπήκοοι Ρουμανίας βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, καθώς η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν μεταβεί με τη λέμβο στην περιοχή της νησίδας Φλέβες προκειμένου να κολυμπήσουν. Ωστόσο, η μικρή φουσκωτή βάρκα δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ρεύματα και να απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρίσκονταν.

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Η Λιμενική Αρχή Σαρωνικού ενημερώθηκε για την ανάγκη παροχής συνδρομής και άμεσα στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι άνδρες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Για το περιστατικό επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που το περιπολικό σκάφος προσεγγίζει και περισυλλέγει τους τέσσερις άνδρες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού για παροχή συνδρομής σε κωπήλατη λέμβο σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο παρασυρόμενη στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βορειοδυτικά των ν. Φλεβών και περισυνέλλεξε τους 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (υπηκόους Ρουμανίας).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους. Από το Β’ Λιμενικό τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις».