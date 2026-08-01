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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς για τον εντοπισμό ενός 65χρονου πεζοπόρου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την Παρασκευή. Ο άνδρας αναχώρησε το πρωί της ίδιας ημέρας με λεωφορείο από τα Χανιά με προορισμό τον Άγιο Παύλο και την Αγία Ρουμέλη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, εκτιμάται ότι εισήλθε στο φαράγγι της Ελυγιάς για να το διασχίσει, χωρίς όμως να φτάσει ποτέ στον προορισμό του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παραμένει απενεργοποιημένο.

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Το φαράγγι Ελυγιάς θεωρείται μια δύσβατη εναλλακτική διαδρομή της Σαμαριάς που καταλήγει κοντά στον Άγιο Παύλο, ενώ ο 65χρονος είχε αναφέρει πως από εκεί θα πήγαινε στην Αγία Ρουμέλη.

Η οικογένεια του ανησύχησε και ενημέρωσε τις αρχές μετά από αρκετές ώρες, και αφού δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η αστυνομία, με τη συνδρομή διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού.