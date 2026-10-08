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Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αντέδρασε έντονα στους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους προσβλητικούς για τα στελέχη που φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα.

Κικίλιας κάλεσε τον κ.

Βελόπουλο να ανακαλέσει τις δηλώσεις του, τονίζοντας το έργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά το Λιμενικό Σώμα.

Ο υπουργός υπεραμύνθηκε του ρόλου του Λιμενικού στην αστυνόμευση των θαλασσών, την προστασία των υποδομών και την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

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Με έντονο και οργισμένο τρόπο αντέδρασε ο Βασίλης Κικίλιας όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος ισχυρίστηκε πως τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος «κρύβονται» όταν τουρκικά αλιευτικά προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά.

«Στέλνει η Τουρκία ακταιωρούς για να εκφοβίσει τους Έλληνες ψαράδες. Εμείς όταν οι ψαράδες καλούν το Λιμενικό, το Λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο Κυριάκος Βελόπουλος έριξε τα «βέλη» προς την πλευρά του υπουργού λέγοντας «πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά ύδατα; Το Λιμενικό πόσες φορές έκανε ρεσάλτο στα 150 μ από την Τήνο; Καμία. Πώς προστατεύεις την αλιεία;».

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«Δεν περιποιεί τιμή αυτόν που το λέει προς άγραν ψήφων»

Ο ισχυρισμός αυτός του προέδρου της Ελληνικής Λύσης λειτούργησε ως το φυτίλι που άναψε την μεταξύ τους αντιπαράθεση με τον Βασίλη Κικίλια μάλιστα να καλεί τον Κυριάκο Βελόπουλο να ανακαλέσει.

«Μας είπατε πως κρύβονται τα σκάφη του Λιμενικού όταν έρχονται τα τουρκικά αλιευτικά. Να τo αποσύρετε. Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο, ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στη στολή τους έχουν την ελληνική σημαία, το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι, είναι ντροπή, δεν περιποιεί τιμή αυτόν που το λέει προς άγραν ψήφων» τόνισε με ένταση ο Βασίλης Κικιλίας και πρόσθεσε: «Να το πείτε αυτό στους Λιμενικούς μας που φυλάττουν Θερμοπύλες», υπογραμμίζοντας πως καθημερινά το Λιμενικό δίνει μάχες σώζοντας ζωές.

«Κάθε φορά που πάει στο νησί να επισκέπτεται τα Λιμεναρχεία που αμείβονται με 1000 ευρώ, να τους το πει. Στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών που κουνάνε το δάχτυλο με την τεράστια μάχη που δίνει, σώζοντας ανθρώπους δυστυχείς, αλλά κυρίως αστυνομεύει και φυλάει τα θαλάσσια σύνορα μας και έχουν δώσει μάχες με δυσκολίες ανυπέρβλητες» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καλώντας, παράλληλά, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να επαναλάβει στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όσα υποστήριξε στη Βουλή.

Ο υπουργός, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις νέες αρμοδιότητες του Λιμενικού, σημείωσε, με νόημα, πως «από την αστυνόμευση για την πόντιση των θαλάσσιων καλωδίων αύριο, που θα περάσει η αρμοδιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό σε μας, το θέμα της αστυνόμευσης των υποθαλάσσιων κρίσιμων υποδομών, το θέμα της παράνομης αλιείας, της ακτοπλοΐας, της μόλυνσης των θαλασσών και ό,τι απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας. Στους ανθρώπους αυτούς ελάτε να μου πείτε ότι έρχονται οι παράνομοι αλιείς και αυτοί κρύβονται μέσα στα λιμάνια μας».