Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, έχει ήδη δώσει εντολή για τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος μέσω των νέων προσλήψεων ιδιαίτερα σημαντική και ζωτικής σημασίας.

Advertisement

Advertisement

Οι συνολικά 420 θέσεις Δόκιμων Λιμενοφυλάκων προβλέπεται να κατανεμηθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

126 θέσεις θα αφορούν υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.

210 θέσεις προορίζονται για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

84 θέσεις αφορούν υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης. Στη διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός του απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, καθώς και επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχύπλοου.

Μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις. Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διαδικασία να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και να πραγματοποιηθεί ψηφιακά και ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η εκπαίδευση των νέων λιμενοφυλάκων.