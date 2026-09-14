Την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο OPEN.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, έχει ήδη δώσει εντολή για τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος μέσω των νέων προσλήψεων ιδιαίτερα σημαντική και ζωτικής σημασίας.
Οι συνολικά 420 θέσεις Δόκιμων Λιμενοφυλάκων προβλέπεται να κατανεμηθούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:
- 126 θέσεις θα αφορούν υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.
- 210 θέσεις προορίζονται για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
- 84 θέσεις αφορούν υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης. Στη διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός του απολυτηρίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, καθώς και επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχύπλοου.
Μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις. Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διαδικασία να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και να πραγματοποιηθεί ψηφιακά και ηλεκτρονικά.
Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η εκπαίδευση των νέων λιμενοφυλάκων.