Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Καλάβρυτα.



Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές.



Δείτε φωτογραφία από το επίκεντρο του σεισμού:

«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο» σχολίασε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

