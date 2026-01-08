Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη οργάνων και πιο συγκεκριμένα ρήξη σπλήνας, καρδιάς, αορτής, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στις Σέρρες μετά από χτυπήματα που δέχτηκε από 16χρονο την Παραμονή των Φώτων.

Ο 17χρονος είχε επίσης εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο ανήλικος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Thestival